MAASTRICHT (ANP) - Voor het eerst heeft een waterschildpad zich kunnen voortplanten in de Nederlandse natuur. Tot die ontdekking kwam Faunawatch, na een melding van een nest met meerdere jonge schildpadjes in het Zuid-Hollandse Dirksland. Het gaat volgens de organisatie om de uitheemse lettersierschildpad, zo maakte ze bekend in de uitzending van het radioprogramma Vroege Vogels.

De voortplanting van de schildpadsoort is nooit eerder zo noordelijk gebeurd, zegt Faunawatch. De organisatie denkt dat klimaatverandering ervoor zorgt dat deze zogenoemde invasieve soorten zich in Noordwest-Europa sneller vestigen.

Het nest werd op 3 mei ontdekt, na de vondst van een dode babyschildpad. Bij nader onderzoek kwamen er ook levende jongen tevoorschijn. Volgens Faunawatch waren er van de 21 gevonden eieren zestien succesvol uitgekomen.

Onderzoekers van de organisatie zagen aan de hand van onder meer de tekening op buik- en rugschild en het streeppatroon op de kop dat het om nakomelingen van de lettersierschildpad ging.