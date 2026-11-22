SEOUL (ANP) - De Nederlandse shorttrackers zijn in de World Tour in Seoul als tweede geëindigd op de aflossing. Kay Huisman, Teun Boer, Niels Kingma en Jens van 't Wout moesten de zege aan Zuid-Korea laten. Canada pakte het brons.

Nederland is de regerend olympisch kampioen. Het was de eerste medaille van de shorttrackers op de aflossing in de World Tour dit seizoen.

De shorttrackers sluiten de derde World Tour af met drie zeges en drie keer zilver. Boer en Van 't Wout grepen goud, net als de ploeg op de gemengde aflossing.