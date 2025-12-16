FBI looft tot 50.000 dollar uit in zoektocht naar schutter Brown

PROVIDENCE (ANP) - De FBI looft een beloning van maximaal 50.000 dollar uit voor informatie die leidt tot de identificatie, arrestatie en veroordeling van de schutter die afgelopen weekend zeker twee mensen doodschoot op Brown University. Dat schrijft FBI-baas Kash Patel op X. Er zijn ook nieuwe beelden van de mogelijke verdachte vrijgegeven.

Bij de schietpartij op de prestigieuze universiteit in de stad Providence raakten ook negen personen gewond. De schietpartij leidde tot een klopjacht op de dader en de aanhouding van een twintiger. Eerder op maandag werd bekendgemaakt dat die verdachte wordt vrijgelaten omdat het onderzoek "een andere richting opgaat". De schutter loopt dus nog rond.