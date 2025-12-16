Eigen Huis: woonlasten voor het eerst boven de 1000 euro

AMERSFOORT (ANP) - Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld 3,9 procent hogere gemeentelijke woonlasten, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een steekproef onder 106 gemeenten. De aanslag voor onroerendezaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing komt in 2026 gemiddeld uit op 1001 euro per huishouden en gaat daarmee voor het eerst de grens van 1000 euro over.

Volgens de belangenorganisatie lopen de cijfers per gemeente sterk uiteen. Zo stijgen de lasten in gemeenten als Alphen aan den Rijn, Voorst, Rozendaal, Heemskerk en Maasgouw met 10 tot 18 procent, wat huishoudens tussen 98 en 189 euro extra kost.

De OZB stijgt gemiddeld met 4,6 procent. De gemiddelde WOZ-waarde, die de basis vormt voor de onroerendezaakbelasting, stijgt landelijk gemiddeld met 9 procent naar ruim 415.000 euro. VEH noemt Alphen aan den Rijn als uitschieter. "Daar betaal je bijna 40 procent (ruim 130 euro) meer dan vorig jaar", aldus de organisatie. Het hoogste bedrag aan OZB betalen mensen in het Gelderse Rozendaal, met gemiddeld 885 euro.

"Wij zien een zorgelijke ontwikkeling van gemeentelijke lasten de komende jaren en roepen het nieuwe kabinet op met een structurele oplossing te komen. Ten eerste door voldoende geld beschikbaar te stellen voor gemeenten, zodat zij wettelijke taken zoals jeugdzorg en Wmo goed kunnen uitvoeren zonder verdere OZB-explosie. Huiseigenaren mogen niet de sluitpost zijn van gemeentelijke begrotingen", stelt VEH-directeur Cindy Kremer.

De kosten voor afval- en rioolheffingen stijgen in 2026 minder hard dan dit jaar: gemiddeld met respectievelijk 3,7 en 3,6 procent. Dit jaar bedroegen de stijgingen nog 5 procent.