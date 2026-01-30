Wetten toetsen aan grondwet moet mogelijk worden, vindt coalitie

DEN HAAG (ANP) - De rechter moet wetten kunnen toetsen aan de grondwet, vindt de coalitie. D66, VVD en CDA willen daarvoor artikel 120 van de grondwet aanpassen, waarin het toetsingsverbod is vastgelegd.

Constitutionele toetsing was een wens van NSC-oprichter Pieter Omtzigt en kwam daarmee in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Judith Uitermark, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, werkte aan een speciaal hof dat rechters zou adviseren over de grondwettelijkheid van wetten. Na de val van kabinet-Schoof schoof de Tweede Kamer geld uit het potje dat hiervoor was bedoeld naar de gevangenissen.

Of de nieuwe coalitie ook een constitutioneel hof wil, is niet duidelijk. De coalitiepartijen leggen hun voornemen om grondwettelijke toetsing mogelijk te maken verder niet uit. Wel trekken ze jaarlijks tientallen miljoenen uit voor de rechtsstaat.