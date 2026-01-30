ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wetten toetsen aan grondwet moet mogelijk worden, vindt coalitie

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 16:33
anp300126213 1
DEN HAAG (ANP) - De rechter moet wetten kunnen toetsen aan de grondwet, vindt de coalitie. D66, VVD en CDA willen daarvoor artikel 120 van de grondwet aanpassen, waarin het toetsingsverbod is vastgelegd.
Constitutionele toetsing was een wens van NSC-oprichter Pieter Omtzigt en kwam daarmee in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Judith Uitermark, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, werkte aan een speciaal hof dat rechters zou adviseren over de grondwettelijkheid van wetten. Na de val van kabinet-Schoof schoof de Tweede Kamer geld uit het potje dat hiervoor was bedoeld naar de gevangenissen.
Of de nieuwe coalitie ook een constitutioneel hof wil, is niet duidelijk. De coalitiepartijen leggen hun voornemen om grondwettelijke toetsing mogelijk te maken verder niet uit. Wel trekken ze jaarlijks tientallen miljoenen uit voor de rechtsstaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

ANP-517706585

Vleeseters halen vaker de 100, maar er zit een addertje onder het gras

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

ANP-549052966

Zware lijfstraffen in Indonesië: vrouw valt flauw na 140 zweepslagen

Loading