FBI sluit meer betrokkenen bij aanslag New Orleans uit

NEW ORLEANS (ANP) - De FBI en de politie van New Orleans geloven niet langer dat er andere verdachten direct betrokken waren bij de aanslag rond de jaarwisseling in New Orleans. Dat meldde het stadsbestuur tijdens een persconferentie.

Na nauwkeurige bestudering van alle bewakingsbeelden concludeerden rechercheurs dat de verdachte, de 42-jarige legerveteraan Shamsud-Din Jabbar, zelf explosieven in het gebied plaatste en zich vervolgens omkleedde. Die kleren werden in het voertuig gevonden, aldus de FBI, die het nog lopende onderzoek leidt.

De FBI onderzoekt nog of Jabbar voorafgaand aan de aanval mensen sprak of berichten stuurde. Bij de aanslag kwamen vijftien mensen om en vielen tientallen gewonden.