FBI waarschuwt voor nepnieuws uit naam van FBI

WASHINGTON (ANP) - De FBI waarschuwt dat er nepverklaringen en nepfilmpjes worden verspreid uit naam van het agentschap. Daarin wordt beweerd dat er gewelddadige incidenten dreigen en dat er problemen zijn met stemmachines. Wie erachter zou kunnen zitten, vermeldt de FBI niet.

De FBI zegt te weten van drie voorbeelden van het misbruik van de naam en het logo van de dienst om desinformatie te verspreiden. Een daarvan is een geschreven verklaring waarin mensen en media worden opgeroepen om geen informatie te publiceren over geweld op stembureaus, omdat de aanvallen daardoor ernstiger zouden worden.

De andere voorvallen zijn allebei filmpjes. In een daarvan worden scholen opgeroepen om dicht te blijven, omdat de kans op schietpartijen door de verkiezingen toegenomen zou zijn. In een ander filmpje wordt gesteld dat de FBI 9000 meldingen van problemen met stemmachines ontvangen zou hebben. Beide filmpjes zijn nep, benadrukt de FBI.

"Pogingen om mensen te misleiden met desinformatie over dreigingsinschattingen en activiteiten van de FBI hebben als doel om ons democratisch proces te ondermijnen en het vertrouwen in het kiessysteem te ondergraven", schrijft de federale dienst in een persverklaring.