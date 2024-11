Trump: 'Als we Pennsylvania winnen, winnen we de hele boel'

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump roept zijn aanhangers in Pennsylvania op niet uit de rij bij het stembureau te stappen en gewoon te stemmen, want "als we Pennsylvania winnen, winnen we de hele boel".

De Republikeinse presidentskandidaat belde met die boodschap naar een radioprogramma in Pittsburgh, de tweede stad van de voor beide kandidaten zo belangrijke swingstate. "Laat je niet afleiden", zegt Trump. "Je hebt absoluut het recht om je stem uit te brengen."

Enkele stembureaus in Pennsylvania zijn nog open. Op de ene plek was er een computerfout waardoor stembiljetten niet gescand konden worden en op de andere plek ging het stembureau niet op tijd open. In deze twee counties, Cambria en Luzerne, sluiten de stembureaus later.

Trump belde eerder op de verkiezingsdag ook naar een radioprogramma in swingstate Wisconsin.