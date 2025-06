FDF: coalitie laat PVV vallen, niet andersom

SINT HUBERT (ANP) - Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) steunt de PVV, die dinsdag uit de coalitie is gestapt. "De coalitie laat PVV vallen, niet andersom!", aldus voorman Mark van den Oever.

Vorige week maandag presenteerde PVV-leider Geert Wilders een lijst met tien eisen voor strenger asielbeleid en eiste dat het merendeel van zijn plannen zou worden opgenomen in het coalitieakkoord. VVD, NSC en BBB vonden dat zijn partij de voorstellen zelf moest uitwerken of dit door Marjolein Faber (PVV) moest laten doen. Zij was tot dinsdag de asielminister. Wilders maakte eerder op de dag bekend de bewindspersonen van zijn partij terug te trekken uit het kabinet.

De tien punten van Wilders waren volgens Van den Oever "reëel, maar niet de woke-agenda van BBB, NSC en VVD". Kenners zagen de meeste van die voorstellen echter als onhaalbaar.