Federale overheid VS versoepelt beleid tegenover marihuana

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 16:05
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft marihuana in een andere drugscategorie ingedeeld. Volgens justitieminister Todd Blanche gaat marihuana van de gevaarlijke klasse I naar klasse III en daarmee wordt dit verdovende middel veel toegankelijker voor onder anderen onderzoekers, geneeskundigen, patiënten en ondernemingen die producten met cannabis maken of verhandelen.
Het middel is volgens de minister nu "geclassificeerd als een medicijn met een matig tot laag potentieel voor fysieke en psychologische afhankelijkheid".
De aanpassing van de wet vloeit onder meer voort uit een decreet van president Donald Trump van eind vorig jaar. Het betekent niet dat het middel is gelegaliseerd op nationaal niveau. In de meeste staten en in de hoofdstad zijn er al lang soepele regels voor het gebruik, bezit en produceren van cannabis.
Blanche zei dat zijn ministerie bekijkt hoe de federale regels verder versoepeld worden.
