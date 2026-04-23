Tesla zakt op negatief Wall Street na kwartaalupdate

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 15:48
NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde donderdag tot de verliezers op de beurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's wist de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar op te voeren, nadat het concern vorig jaar kampte met lagere verkopen en hogere kosten. Mede dankzij prijsverlagingen wist Tesla de verkopen weer aan te jagen.
Tesla-topman Elon Musk waarschuwde echter dat de investeringen "aanzienlijk" stijgen nu het bedrijf zich richt op AI-gestuurde zelfrijdende auto's en humanoïde robots. Zo begint Tesla dit kwartaal met de voorbereidingen voor zijn eerste grote fabriek voor de productie van de mensachtige robot Optimus. Het aandeel zakte 2,7 procent.
De algehele stemming op Wall Street was negatief na de nieuwe recordstanden van woensdag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 49.269 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 7118 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 24.557 punten.
