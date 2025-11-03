ECONOMIE
Federale voedselhulp VS fors gekort door 'shutdown'

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 23:03
WASHINGTON (ANP/AFP) - Door de politieke impasse over de Amerikaanse staatsbegroting, die overheidsuitgaven met de 'shutdown' lamlegt, gaat de regering voedselhulp aan armen deels betalen uit een fonds dat voor natuurrampen en andere calamiteiten is bestemd. Maar het Aanvullend Voedselhulpprogramma (SNAP) wordt over de maand november door de financieringsproblemen met de helft gekort, melden media.
Ontvangers kunnen daardoor fors minder krijgen. Het gaat om naar schatting 42 miljoen uitkeringsgerechtigden. Het ministerie van Landbouw, dat het SNAP regelt, heeft 9 miljard dollar per maand nodig. Voor november is nu de helft daarvan beschikbaar. President Donald Trump zegt dat hij zijn best doet, maar stuit op de shutdown en juridische twisten over welk geld voorhanden is.
Het SNAP stamt uit 1939 - toen het nog ging om voedselbonnen - en is vooral bedoeld voor ouderen, alleenstaande moeders, gehandicapten en armen die bijvoorbeeld door hoge woonlasten nauwelijks geld overhouden.
