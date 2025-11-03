Spanje: VS prijzen onze inzet voor de NAVO

MADRID (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben Spanje geprezen om zijn inzet voor de NAVO. Dat zei de Spaanse minister van Defensie Margarita Robles Fernández. Eerder zinspeelde de Amerikaanse president Donald Trump nog op een royement van Spanje uit het militaire bondgenootschap, omdat het land volgens hem te weinig zou uitgeven aan defensie.

"Spanje is een toegewijd NAVO-lid... En het ministerie van Oorlog heeft dat afgelopen week erkend", zei Robles, verwijzend naar de benaming die de regering-Trump heeft gegeven aan het ministerie van Defensie.

Spanje sloot in juni een overeenkomst met de NAVO dat het niet hoeft te voldoen aan de NAVO-eis dat iedere lidstaat in beginsel 5 procent van het bruto binnenlands product moet besteden aan defensie. Het land spendeerde in 2024 nog geen 1,3 procent van zijn bbp aan defensie, circa 17 miljard euro.