Feest, crypto, auto's en horloges: Netflix-regisseur gearresteerd vanwege verduistering 11 miljoen

Streamingdienst Netflix is voor tientallen miljoenen euro's opgelicht door de Amerikaanse regisseur Carl Erik Rinsch, die nooit een aflevering van de beloofde scifi-serie heeft geproduceerd. De filmmaker stak het geld in eigen zak en heeft het uitgegeven aan speculatie op de crypto- en aandelenbeurzen, zijn exorbitante leefstijl, luxe auto's en horloges.

Nu is Rinsch aangeklaagd voor fraude en witwassen. Dinsdag werd hij gearresteerd in Hollywood, melden media als 'Variety' en 'The Hollywood Reporter'.

47 Ronin

Rinsch heeft maar één film op zijn naam staan, en dat is de flop 47 Ronin uit 2013 met Keanu Reeves in de hoofdrol. Maar toch leek Netflix het een goed idee om 44,3 miljoen dollar aan zijn serie Conquest uit te geven in 2018. In maart 2020 zei Rinsch nog meer geld nodig te hebben, waarop Netflix nog eens 11 miljoen dollar overmaakte. In totaal omgerekend meer dan 50 miljoen euro.

Crypto en complottheorieën

Lang niet al dit geld werd in de serie gestoken. Zeker 10,5 miljoen dollar werd door Rinsch in de aandelenmarkt gepompt. Hiermee verloor hij 5,9 miljoen. Daarna besloot de regisseur om 4 miljoen aan cryptocurrencies aan te schaffen. Hierbij had Rinsch meer succes: hij maakte 23 miljoen dollar winst en besteedde al deze miljoenen aan vijf Rolls-Royces, een Ferrari, designerkleding, horloges en meubels. Ondertussen raakte hij in de ban van allerlei complottheorieën, verkondigde hij exact te weten hoe het COVID-19-virus werkte en dacht hij blikseminslagen kunnen voorspellen.

Bron: Variety