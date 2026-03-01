Trump zegt dat Iraanse leiders willen praten en hij dat ook wil

WASHINGTON/MUSCAT (ANP/AFP/RTR) - President Donald Trump heeft in een vraaggesprek met het blad The Atlantic gezegd dat de leiders van Iran willen praten en dat hij daarmee akkoord gaat. In het sultanaat Oman werd gemeld dat Iran openstaat voor inspanningen om de toestand te de-escaleren. Oman heeft bemiddeld als tussenpersoon in recente gesprekken tussen Iran en de VS in onder meer Genève.

De buitenlandminister van het sultanaat, Badr bin Hamad al-Busaidi, bracht tijdens onderhandelingen de voorstellen van de twee landen aan elkaar over. De VS verbraken in 1980 de diplomatieke betrekkingen met de net opgerichte Islamitische Republiek.

Al-Busaidi zei dat zijn Iraanse collega Abbas Araghchi hem heeft verteld dat Iran oproept tot vrede. Araghchi zei dat Iran openstaat voor elke serieuze poging om de toestand te kalmeren en verdere escalatie te voorkomen.