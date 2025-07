Femicide: Man die vastzit voor doden vrouw in Vlijmen was haar vriend

De 35-jarige man uit Uden die vastzit voor het doden van een 38-jarige vrouw was volgens de politie de vriend van het slachtoffer. Hij wordt ervan verdacht de vrouw donderdagavond het "fatale letsel" te hebben toegebracht in een woning aan de Parklaan in Vlijmen. In het huis was toen ook een klein kind van de vrouw aanwezig.

Rond 22.30 uur kreeg de politie melding van een geweldsincident in het huis. Daar troffen ze de bewoonster zwaargewond aan. Zij overleed later aan haar verwondingen in het ziekenhuis. Het kind is opgevangen.

De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. Het huis is afgezet en wordt bewaakt tot het onderzoek klaar is.