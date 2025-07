Libische militieleider in Duitsland opgepakt in opdracht ICC

DEN HAAG (ANP) - De leider van een beruchte Libische militie is op verzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) in Duitsland opgepakt. Khaled El Hishri's overlevering aan het hof in Den Haag wordt voorbereid.

El Hishri wordt verdacht van tal van mensenrechtenschendingen, aldus het Strafhof. Hij zou leiding hebben gegeven in gevangenissen in Tripoli waar duizenden mensen langdurig werden opgesloten. Het kopstuk van de zogeheten Rada-militie maakte zich daar schuldig aan moord, verkrachting en marteling, of droeg anderen op zulke misdrijven te plegen.

De Libiër werd woensdag gearresteerd, laat het hof weten. Hij blijft in Duitsland vastzitten tot de formaliteiten voor de overdracht aan het ICC zijn afgerond.

Libië verkeert al jaren in een staat van anarchie. Gewapende groepen bevechten elkaar en onderdrukken de bevolking.