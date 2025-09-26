Femke Halsema krijgt Winq Award voor inzet voor lhbti-gemeenschap

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is vrijdagavond onderscheiden met een Winq Award voor de manier waarop zij in woord en daad de rechten van de regenbooggemeenschap verdedigt. Halsema kreeg de prijs onder meer omdat zij in juni meeliep met een verboden Pride-mars in Boedapest. De prijzen van het enige queer magazine van Nederland werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam (ITA).

Halsema noemde het een eer om de Ally Award te ontvangen. "De regenbooggemeenschap heeft 'allies' (bondgenoten) hard nodig. Wereldwijd staan rechten en acceptatie onder druk. Ook in Amsterdam. Daarom zetten we ons keihard in voor zichtbaarheid, voor acceptatie en het vieren van verschillen. Dat kan de gemeenschap niet alleen, dat moeten we met zijn allen doen", zei ze in haar dankwoord.

De beeldjes worden jaarlijks verdeeld in meerdere categorieën. In de categorie media werd de VPRO-podcast En niemand bleef onaangeraakt bekroond, waarin Maurits de Bruijn en Randy Vermeulen invoelbaar proberen te maken welke invloed stigma's rond hiv en aids hebben gehad op queer mensen die opgroeiden in de schaduw van de aidscrisis.

De Winq Community Award ging naar Queer Boxing, een gratis initiatief in Amsterdam van bokscoach Jay Muller om queer mensen meer zelfvertrouwen te geven.