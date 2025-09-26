ECONOMIE
Koning bezoekt Suriname kort na viering onafhankelijkheid

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 22:33
anp260925198 1
PARAMARIBO (ANP) - Op uitnodiging van Suriname brengt koning Willem-Alexander dit jaar een staatsbezoek aan de voormalige kolonie, kort na de viering van een halve eeuw onafhankelijkheid op 25 november. De uitnodiging volgde op diplomatiek overleg deze maand, zei president Jennifer Geerlings-Simons na terugkeer van de VN-top in New York.
Premier Dick Schoof zal op 25 november in Suriname zijn voor de viering van de onafhankelijkheid (Srefidensi). Dat is afgesproken tijdens de ontmoeting die hij in New York had met het Surinaamse staatshoofd.
