Festival Amsterdam definitief afgelast, eis organisator afgewezen

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 17:09
AMSTERDAM (ANP) - Het housefestival Music On in Amsterdam gaat dit weekeinde definitief niet door. De gemeente heeft zaterdag op het laatste moment de vergunning voor het feest ingetrokken. De organisator spande een kort geding aan om het besluit terug te laten draaien, maar de rechter heeft dat afgewezen. De reden daarvoor is nog niet bekend.
Het festival is met 20.000 bezoekers uitverkocht. Het zou zaterdag om 12.00 uur zijn begonnen in het Meerpark in de wijk Watergraafsmeer. Dat mocht niet doorgaan omdat de Omgevingsdienst van de gemeente een negatief advies had gegeven over de tentconstructies op het terrein. Daardoor kan de veiligheid van de aanwezigen volgens de gemeente niet gegarandeerd worden.
Het is niet bekend of bezoekers hun geld terugkrijgen.
