Drie arrestaties bij demonstraties rond azc Ter Apel

TER APEL (ANP) - Bij demonstraties rondom het azc in Ter Apel heeft de politie zaterdag drie mensen aangehouden. Twee personen voor belediging en één voor het zich niet kunnen legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. Even na 15.00 uur verlieten de laatste actievoerders het terrein voor het azc. Zij zijn vervolgens buiten het dorp in bussen gestapt.

In en rond de Groningse plaats was zaterdag veel politie aanwezig voor de aangekondigde demonstraties. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had voor delen van het dorp een noodbevel afgegeven. Aanleiding hiervoor waren signalen en informatie van de politie over mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's.

Een groep van zo'n tweehonderd demonstranten liep begin van de middag van net buiten Ter Apel richting het azc. Daar aangekomen werden ze in een vak met dranghekken geplaatst. Verderop stond een handvol demonstranten met Nederlandse vlaggen. Beide groepen werden afgeschermd door de politie.

De groep Defend Netherlands, betrokken bij verschillende anti-azc-protesten, had aangekondigd zaterdagmiddag te willen demonstreren bij het aanmeldcentrum, tegen azc's. Later meldde de groep op social media van de actie af te zien.