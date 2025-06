Festival Glastonbury veroordeelt uitspraken Bob Vylan

GLASTONBURY (ANP) - Het Britse festival Glastonbury vindt dat punkduo Bob Vylan een grens heeft overschreden met uitspraken die zaterdag werden gedaan tijdens een optreden. Bij de show werden leuzen als "Dood, dood aan de IDF" geroepen over het Israëlische leger. In een verklaring nam het festival afstand van de uitspraken.

"We zijn geschokt door de uitspraken die Bob Vylan gisteren vanaf het West Holts Stage deed. Hun leuzen gingen duidelijk over de schreef en we herinneren iedereen die betrokken is bij de productie van het festival er dringend aan dat er op Glastonbury geen plaats is voor antisemitisme, haatzaaien of aanzetten tot geweld", liet festivalbaas Emily Eavis in een verklaring weten.

De Israëlische ambassade in het Verenigd Koninkrijk had eerder gezegd "diep verontrust" te zijn door "de opruiende en haatdragende retoriek die op het podium van het Glastonbury Festival werd geuit". Ook vanuit de Britse overheid klonk kritiek. De minister van Cultuur heeft opheldering gevraagd aan de Britse omroep BBC. Het optreden van Bob Vylan is niet meer terug te kijken op BBC iPlayer.

Eerder werd bekend dat de politie van Avon en Somerset, waar Glastonbury plaatsvindt, een onderzoek heeft ingesteld naar de leuzen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het optreden van rapgroep Kneecap. Bij het optreden van Kneecap waren onder meer leuzen gericht tegen de Britse premier Keir Starmer te horen.