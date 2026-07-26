Festival Milkshake houdt minuut stilte na aanslag in Berlijn

AMSTERDAM (ANP) - Op het festival Milkshake in Amsterdam wordt zondag om 17.00 uur een minuut stilte gehouden vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Dat laat een woordvoerder van het evenement weten. "Liefde, zichtbaarheid en solidariteit zullen altijd sterker zijn dan angst", benadrukt de organisatie in een verklaring.

Marieke Samallo, de oprichter van het jaarlijkse festival, stelt dat de aanslag in Berlijn "zowel de bezoekers als medewerkers van Milkshake" raakt. "Dit toont eens te meer aan dat de acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn", aldus Samallo. "Daarom is een WorldPride in Amsterdam nodig. Daarom is ook Milkshake na vijftien jaar harder nodig dan ooit en zal het helaas ook nog wel jaren nodig zijn om te werken aan die acceptatie."

De organisatie verklaart dat tijdens het evenement de veiligheid van de LHBTQIA+-gemeenschap de hoogste prioriteit heeft. Er is direct contact met de autoriteiten en hulpdiensten.

Op Milkshake staan vrijheid en inclusiviteit centraal.