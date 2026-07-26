Duitse autoriteiten vermoeden islamistische terreur na aanslag

BERLIJN (ANP) - De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het inrijden op mensen bij de Pride in Berlijn een islamistische terreuraanslag was. Alles wijst daarop, zegt minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt.

Bij de Pride in de hoofdstad viel zaterdagavond een dode en raakten zestien mensen gewond. In de stad waren die dag honderdduizenden mensen op de been voor het jaarlijkse evenement.

Verdachte Abdul B. is nog voortvluchtig, zegt Dobrindt. De autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem op te sporen. Duitse media hebben bericht dat B. een aanhanger is van Islamitische Staat.