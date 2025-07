Sterkste prijsstijging nieuwbouwhuizen in ruim twee jaar tijd; bijna dubbel zo hard als EU-gemiddelde

Een nieuwbouwwoning is in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld ruim 9 procent duurder geworden. Dat is de sterkste prijsstijging van nieuwbouwhuizen in ruim twee jaar tijd, volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster en Eurostat.

Een nieuwe woning had in het eerste kwartaal een gemiddelde verkoopwaarde van ruim 504.000 euro. Ook een bestaande woning werd duurder: de prijzen van bestaande koopwoningen stegen met bijna 11 procent. De gemiddelde verkoopwaarde van zo'n woning was 470.000 euro.

De huizenprijzen stijgen in Nederland harder dan gemiddeld in Europa. De gemiddelde prijsstijging van nieuwbouw en bestaande bouw samen was in ons land 10,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 5,7 procent.

Niet genoeg woningen

Het totale aantal verkochte nieuwbouwwoningen is in de eerste drie maanden van dit jaar met ruim een kwart gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal zijn bijna 6200 nieuwgebouwde koopwoningen verkocht, ruim 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is het zesde kwartaal op rij dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen stijgt. Van bestaande koopwoningen zijn bijna 16 procent meer verkocht.

Eerder werd bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen in het eerste kwartaal weer was gedaald, na een opleving vorig jaar. Daarmee dreigen er volgens het CBS voorlopig nog niet genoeg woningen bij te komen om aan de enorme vraag naar huizen te voldoen.