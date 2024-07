Files voor Oranjefans op wegen richting Duitsland door controles

DEN HAAG (ANP) - Op verschillende wegen richting Duitsland staan woensdagochtend files door grenscontroles, meldt de ANWB. De eerste file ontstond iets voor 07.00 uur op de A12 bij Arnhem, maar inmiddels is het ook raak op de A76 en bij Venlo net over de Duitse grens, waar de A67 overgaat in de A40.

Iets na 08.00 uur staat er op de A12 2 kilometer file, wat zorgt voor een vertraging van zo'n twintig minuten. Op de A76 van Heerlen richting Aken gaat het om een 3 kilometer lange file met een vertraging van een halfuur. En op de A67/ A40 bedraagt de vertraging zo'n tien minuten.

De KNVB meldde eerder te verwachten dat zo'n 75.000 Nederlandse fans afreizen naar Dortmund. Daar speelt het Nederlands elftal woensdagavond de halve finale van het EK tegen Engeland.