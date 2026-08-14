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Filevorming door Zeeuwse boerencolonne op N59

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 15:28
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ZIERIKZEE (ANP) - Door een colonne van landbouwvoertuigen van boeren die protesteren tegen stikstofplannen van het kabinet, stond er om 15.15 uur op de N59 in Zeeland bijna veertien kilometer file, volgens de site van Rijkswaterstaat. Door de honderden trekkers die van Zierikzee naar Burgh-Haamstede onderweg zijn, kan het verkeer slechts stapvoets rijden, ziet een ANP-verslaggever.
De weg wordt door toeristen die van en naar hun Zeeuwse vakantieadressen rijden veel gebruikt. Er rijden veel auto's met caravans in de ontstane file, ziet de ANP-verslaggever.
De organisatie van het protest zei op vrijdag de actie aan te passen vanwege het dodelijke ongeluk vrijdagochtend in Noord-Brabant. Dat gebeurde achterinj een file die was ontstaan door trekkers die op de snelweg reden. De Zeeuwse demonstranten zouden sneller rijden dan ze eerst van plan waren. De route aanpassen was niet meer mogelijk, omdat die al was afgesproken met de politie.
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