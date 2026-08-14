Jetten nodigde BBB niet uit voor gesprek, maar staat ervoor open

DEN HAAG (ANP) - Rob Jetten heeft oppositiepartij BBB nog niet uitgenodigd voor gesprekken over de begroting. "Omdat we voor de zomer tot de conclusie kwamen dat het wat minder zin had. Als dat nu wel het geval is, ga ik graag dat gesprek aan", zei hij bij zijn wekelijkse persconferentie. Zonder steun van de BBB heeft de minderheidscoalitie PRO nodig om in de Eerste Kamer tot een meerderheid te komen. Coalitiepartij VVD heeft moeite met samenwerking met de linkse partij.

"Wij hebben voor de zomer aan partijen gevraagd: is er bereidheid om plannen van het kabinet te steunen?", verklaart Jetten zijn keuze voor oppositiepartijen die hij heeft uitgenodigd voor een eerste gespreksronde over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Sommige partijen gaven volgens de premier aan geen interesse te hebben in verdere gesprekken, terwijl anderen daar wel voor openstonden en vervolgens zijn uitgenodigd. Een aantal partijen heeft de afgelopen dagen naar eigen zeggen bij Jetten gemeld dat ze toch een gesprek willen.