Joodse organisatie over Gaza-conflict: het kan zo niet verder

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom vindt dat het "zo niet verder kan" in de strijd tussen Israël en Hamas. "We zien vreselijk veel verlies, angst en verdriet - bij Palestijnen én Israëli's. Dát raakt ons en iedereen, ongeacht overtuiging of afkomst", zeggen de rabbijnen en het bestuur van het genootschap waarbij tien gemeenten zijn aangesloten.

Het conflict is volgens het verbond wel "te complex en te zeer met emoties beladen" voor een gezamenlijk politiek standpunt. "Ook binnen onze gemeenschap bestaan uiteenlopende opvattingen."

Het verbond noemt het begrijpelijk dat Israël zich verdedigt, "zolang Hamas gijzelaars vasthoudt, openlijk oproept tot de vernietiging van Israël en koste wat kost aan de macht wil blijven". Tegelijk is het volgens het verbond "van groot belang dat het handelen van álle partijen wordt getoetst aan de ethische en morele normen die we internationaal hebben vastgesteld".