Film Fest Gent stopt samenwerking met Israëlische filmsector

GENT (ANP/BELGA) - Film Fest Gent, het grootste filmfestival van België, stopt de samenwerking met Israëlische filmbedrijven en instellingen die banden hebben met de Israëlische staat.

"De 52e editie van het festival speelt zich af tegen de achtergrond van de genocide in Palestina. Er is een internationaal statement van filmmakers van Palestina dat wij onderschreven hebben en waarin wij ons engageren om niet samen te werken met Israëlische organisaties die betrokken zijn bij de genocide en de apartheid ten aanzien van de Palestijnse burgerbevolking," aldus algemeen directeur van Film Fest Gent Marijke Vandebuerie.

Het festival gaat onderzoeken of binnenkomende projecten of producties institutionele banden hebben met de Israëlische staat. Dit geldt niet voor individuen, zegt Vandebuerie. "Het richt zich tot Israëlische instituten die banden hebben met de Israëlische staat en dus het beleid onderschrijven."