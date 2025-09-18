Geen tbs maar 10 jaar cel voor man die vriendin Heemskerk doodde

HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft de 57-jarige Marco S. donderdag tien jaar cel opgelegd voor het doden van zijn vriendin (60) in Heemskerk in december 2023. Het Openbaar Ministerie had ook tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank legt dit niet op omdat niet is vastgesteld dat de stoornissen van de verdachte verband houden met zijn daad.

De politie trof het slachtoffer in de nacht van 2 op 3 december aan in een plas bloed in de woonkamer van haar huis. Volgens de rechtbank is ze overleden door het "forse geweld dat de verdachte op haar heeft toegepast".

Het DNA van S. is aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, ook op haar verwondingen. S. houdt vol dat hij onschuldig is en dat hij sliep toen de vrouw werd gedood. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij geen openheid heeft gegeven over wat er is gebeurd.