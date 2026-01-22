Komende twee jaar 4000 nieuwe sociale huurwoningen in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam heeft met de woningcorporaties afspraken gemaakt om de komende twee jaar ruim 4000 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in de stad. In de stad is behoefte aan tienduizenden sociale huurwoningen. Mensen staan soms acht tot tien jaar op de wachtlijst voor een huis. Het merendeel van de onderkomens wordt gebouwd voor studenten, jongeren en ouderen.

Er zijn in Rotterdam tevens afspraken gemaakt over het beperken van de huurverhoging. De meeste mensen met een middeninkomen die in een sociale huurwoning wonen, krijgen een lagere huurverhoging dan maximaal mogelijk is. Bewonersorganisaties worden ook betrokken bij het nieuwbouwproces.

Er wordt niet alleen gebouwd. Gemeente en corporaties gaan bestaande huurwoningen duurzamer en energiezuiniger maken. De slechtste energielabels, E, F en G, krijgen prioriteit. Eind 2027 moet het aantal woningen met zo'n label met ruim 3000 zijn afgenomen tot 4200. "Dat scheelt huurders direct in comfort en energiekosten", aldus bouwwethouder Chantal Zeegers.