Finland geeft drone-waarschuwing af, land in verhoogde paraatheid

HELSINKI (ANP) - De Finse autoriteiten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een waarschuwing afgegeven voor een dronedreiging in de regio Uusimaa, waar de hoofdstad Helsinki ligt. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven. Volgens de Finse strijdkrachten werd Finland niet direct militair bedreigd. Vrijdagochtend vroeg meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het gevaar geweken was. Het vliegverkeer komt ook weer op gang.

Ook de grenswacht verhoogde de paraatheid, zo meldde het Finse ministerie van Defensie. Het zou om meerdere drones gaan, aldus de politie eerder. Er werd geen informatie gegeven over waar de mogelijke drones vandaan komen.

De Finse premier Petteri Orpo schreef op X: "Er is een waarschuwing uitgegeven voor een dronedreiging in Uusimaa. De autoriteiten nemen maatregelen. De strijdkrachten hebben hun eigen bewakings- en reactiemogelijkheden versterkt. Ik roep iedereen op de waarschuwingen van de autoriteiten op te volgen."

Lokale media meldden vrijdagochtend in het oosten van Helsinki veel gevechtsvliegtuigen van de Finse strijdkrachten te hebben gezien. Internationale langeafstandsvluchten die vrijdagochtend op de luchthaven Helsinki zouden moeten aankomen, werden omgeleid naar onder meer Stockholm en de Finse stad Rovaniemi.