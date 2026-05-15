Milieustudie Schiphol schiet tekort voor omwonenden, luidt advies

UTRECHT (ANP) - Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben dusdanige tekortkomingen dat niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) vrijdag in een advies aan het kabinet. De commissie stelt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden.

Eerder kwam het kabinet met een plan dat het aantal vluchten op Schiphol op termijn moet laten groeien naar maximaal 500.000, het zogeheten Luchthavenverkeerbesluit. Een bijbehorend rapport over de effecten ervan voor omwonenden is bekeken door de MER-commissie.

Die concludeert dat dit rapport niet aantoont dat de nieuwe regels zorgen voor genoeg vermindering van geluidsoverlast en dat er te weinig is gekeken naar de milieugevolgen op de lange termijn. Ook vertoont de gebruikte onderzoeksmethode "gebreken", aldus de commissie.

Omdat het rapport niet genoeg informatie geeft, adviseert de commissie "eerst het milieueffectrapport te herzien en pas dan een besluit te nemen over het Luchthavenverkeerbesluit".