Finland laat vrachtschip vertrekken na beschadiging zeekabel

HELSINKI (ANP) - De Finse autoriteiten laten het vrachtschip Fitburg vertrekken. Dat vaartuig was op verdenking van sabotage aan de ketting gelegd nadat een kabel op de zeebodem was beschadigd. Er zit nog een bemanningslid vast en andere opvarenden kregen een reisverbod opgelegd.

De Finse politie meldt dat het niet meer nodig is de Fitburg vast te houden. "De Finse en Estse politie hebben hun werkzaamheden aan boord afgerond en daarom kan de inbeslagname worden opgeheven."

De beschadiging van de onderzeese kabel zou kort voor de jaarwisseling hebben plaatsgevonden. De Finse autoriteiten stuurden vervolgens in helikopters speciale eenheden naar de Fitburg om de controle over het schip over te nemen.

Meerdere strafbare feiten

De politie maakte destijds bekend dat er veertien bemanningsleden aan boord waren. Die kwamen uit Rusland, Georgië, Kazachstan en Azerbeidzjan.

Er loopt nog een onderzoek naar meerdere strafbare feiten. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, in 2022, zijn herhaaldelijk vergelijkbare incidenten gemeld.