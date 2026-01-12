ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lekkages en waterschade: Loodgieters draaien overuren

Samenleving
door Redactie
maandag, 12 januari 2026 om 11:22
ANP-489345007
Loodgieters, dakdekkers en rioolservicebedrijven krijgen het de komende dagen extra druk nu de temperaturen weer gaan oplopen. Techniek Nederland verwacht dat de dooi tot veel problemen met dakgoten, waterleidingen en rioleringen zal leiden. "In veel gevallen wordt de schade door vorst en sneeuw pas zichtbaar wanneer het gaat dooien", zegt een woordvoerder. "Zonder tijdige controle kan dit leiden tot lekkages, waterschade en hoge herstelkosten."
Als het vriest, kan het water in leidingen, dakgoten en regenpijpen bevriezen en daardoor uitzetten. Dat kan leiden tot scheurtjes en losgeraakte verbindingen. Wanneer het water ontdooit, kan het gaan lekken. Scheuren kunnen ook zijn ontstaan door grote hoeveelheden sneeuw op daken. De afgelopen dagen begaven op meerdere plekken in het land platte daken het door de sneeuw. De winkels van IKEA in Utrecht, Breda en Groningen bleven uit voorzorg dicht. In andere plaatsen werden onder meer sporthallen en gymzalen gesloten.
De brancheorganisatie adviseert mensen daarom extra alert te zijn op bijvoorbeeld onverklaarbare vochtplekken, een dalende waterdruk of lekkende koppelingen bij water- en cv-leidingen. Ook is het goed om dakgoten en regenafvoeren te controleren op eventuele beschadigingen. "Een verstopte of beschadigde dakgoot lijkt onschuldig, maar bij dooi kunnen grote hoeveelheden water langs de gevel lopen of zelfs naar binnen. Dat levert niet alleen waterschade op, maar later ook schimmelproblemen."

Lees ook

Hoe een loodgieter de hele wereld jarenlang liet geloven dat hij een astronaut wasHoe een loodgieter de hele wereld jarenlang liet geloven dat hij een astronaut was
Zo bespaar je op de loodgieter: slimme tips tegen verstoppingen (en bevriezing)Zo bespaar je op de loodgieter: slimme tips tegen verstoppingen (en bevriezing)
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546534451

Worden mensen echt steeds asocialer? Onderzoek komt met verrassende conclusie

1929-financial-crash-newspaper

Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

anp110126120 1

President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

Loading