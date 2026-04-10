Finland probeert zorgen over toelaten kernwapens te sussen

HELSINKI (ANP/BLOOMBERG) - Finland probeert de zorgen te sussen over het schrappen van het verbod op het stationeren van kernwapens op zijn grondgebied. De Finse regering wil officieel verklaren dat de verwoestende wapens niet welkom zijn zolang het geen oorlog is.

De regering in Helsinki heeft aangekondigd het vele decennia geldende kernwapenverbod uit de wet te willen halen. Dat moet Finland, dat drie jaar geleden toetrad tot de NAVO, gelijktrekken met de andere NAVO-landen. Helsinki benadrukt dat zij niet uit is op het onderbrengen van kernwapens in Finland en dat de NAVO dat ook niet van plan is.

Maar de plannen stuiten toch op weerstand, en niet alleen van grote buur Rusland. Ook de oppositie is bezorgd, terwijl Finland vanouds streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak voor besluiten over nationale veiligheid. Net als andere Noord-Europese landen wil Finland daarom in een verklaring uitspreken geen kernwapens te willen herbergen, zei premier Petteri Orpo vrijdag.