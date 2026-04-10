Tennisser Zverev in drie sets naar halve finales Monte Carlo

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 14:23
MONACO (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Monte Carlo. De Duitse nummer 3 van de wereldranglijst boekte een zege in drie sets op de Braziliaan João Fonseca: 7-5 6-7 (3) 6-3.
Zverev (28) had tegen de mondiale nummer 40 aan één break genoeg om de eerste set te winnen. Beide spelers leverden in de tweede set twee keer hun service in, waarna Fonseca (19) de sterkste was in de tiebreak. Zverev maakte in de beslissende set het verschil met een break op 3-2.
Zverev speelt in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Canadees Félix Auger-Aliassime. De Duitser, die dit jaar nog geen titel veroverde, verloor vorige maand in de halve finales van Sinner op de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.
