Fins persbureau STT stopt na 140 jaar om financiële problemen

HELSINKI (ANP) - Het Finse persbureau STT stopt eind maart met het maken van nieuwsberichten en verspreiden van nieuwsfoto's. Vanwege financiële problemen komt er na 140 jaar een einde aan de journalistieke werkzaamheden bij het belangrijkste persbureau van Finland.

Topman Kimmo Laaksonen spreekt van een "tragedie voor de gehele Finse samenleving". De voorzitter van de journalistenvakbond in het land, Marjaana Varmavuori, noemt het nieuws "rampzalig", bericht de Finse omroep Yle. "STT is niet zomaar een mediabedrijf zoals de rest. De rol die het speelt bij het produceren en verspreiden van betrouwbare informatie in Finland is onvervangbaar."

89 van de huidige 95 werknemers verliezen hun baan. De overige zes krijgen niet-journalistiek werk. Het bedrijf gaat na maart door als communicatiedienst die persberichten verspreidt.

STT verkeerde al jaren in financiële moeilijkheden. Vorig jaar maakte de belangrijkste aandeelhouder Sanoma Media Finland bekend het persbureau veel minder te gebruiken.