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Trump noemt Braziliaanse verkiezingen 'een schande'

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de verkiezingen in Brazilië van afgelopen zondag "een schande" genoemd. Hij wilde niet zeggen of hij het presidentschap van Luiz Inácio Lula da Silva erkent.
Woensdag noemde Trump de verkiezingen in Brazilië nog "een vreemde verkiezing". Hij stelde ook dat hij zich niet wil bemoeien met de nasleep van die verkiezingen.
De naar de Verenigde Staten gevluchte oud-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro noemde zichzelf woensdag de werkelijk gekozen president van Brazilië. Later zou Bolsonaro zijn bewoordingen hebben aangepast en noemde hij zichzelf niet meer de president, maar wel "de leider van Brazilië".
Nadat Bolsonaro de presidentsverkiezingen verloor van zijn tegenstander Lula, weigerde hij gehoor te geven aan een rechterlijk bevel om zijn paspoorten in te leveren en in het land te blijven. Er loopt in zijn land een onderzoek naar hem vanwege vermeende corruptie en witwaspraktijken.
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