Finse president vraagt zich af of Poetin naar overleg komt

WASHINGTON (ANP) - De Finse president Alexander Stubb, die maandagavond in het Witte Huis bij het overleg over Oekraïne was, vraagt zich af of de Russische president Vladimir Poetin naar het voorgestelde gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky komt. "We zullen zien of hij de moed heeft om op te komen dagen", aldus Stubb tegenover verslaggevers van onder meer de BBC.

Stubb zei dat Poetin "niet te vertrouwen is". De gesprekken die de Europese leiders met de Amerikaanse president Donald Trump voerden, noemde hij "deels succesvol", maar hij benadrukte dat er "niets concreets is afgesproken" over Amerikaanse veiligheidsgaranties voor Oekraïne.

Stubb, wiens land een grens van ruim 1300 kilometer met Rusland deelt, zei dat het doel van de gesprekken is dat Oekraïne zijn soevereiniteit en territoriale integriteit behoudt. Westerse veiligheidsgaranties worden volgens hem in de komende weken verder uitgewerkt.