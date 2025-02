FIOD houdt vijf mensen aan voor organiseren illegale loterijen

UTRECHT (ANP) - De FIOD heeft vijf mensen aangehouden voor het aanbieden van illegale loterijen en het witwassen van de inkomsten. Het zijn twee mannen van 47 en 49 en drie vrouwen van 44, 47 en 66 uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Ze werden maandag al aangehouden.

De vijf verdachten zouden sinds 2019 illegale loterijen hebben georganiseerd. De loten werden verkocht door heel Nederland, met name in belhuizen maar ook online. Alleen al in de afgelopen anderhalf jaar zouden ze er 3,5 miljoen euro mee hebben verdiend. Met de opbrengst kochten ze luxegoederen en vastgoed.

De FIOD heeft de woningen van de verdachten en een bedrijfspand in Delfgauw doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op contante geldbedragen van in totaal 650.000 euro, fysieke en digitale administratie, auto's en bankrekeningen. Het door de organisatie gebruikte onlineplatform is afgesloten.