Flat Groningen na brand vrijgegeven, twee woningen onbewoonbaar

GRONINGEN (ANP) - Het flatgebouw aan de Oosterhamriklaan in Groningen waar zaterdagochtend vroeg brand woedde, is weer vrijgegeven. Twee woningen zijn dusdanig beschadigd dat ze niet meer bewoonbaar zijn, meldt de brandweer. Voor de bewoners van deze appartementen wordt samen met de woningbouwstichting naar een "passende oplossing" gezocht. De overige geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis.

De brand in de flat, waar ook senioren wonen, brak even voor 05.30 uur uit in een woning op de begane grond. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden omdat veel appartementen ontruimd moesten worden.