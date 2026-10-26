ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Flávio Bolsonaro zegt dat hij het land niet mag verlaten

Samenleving
door anp
anp261026178 1
Volg ons op Google Nieuws
BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse senator Flávio Bolsonaro zegt dat hij van het hooggerechtshof het land niet mag verlaten. De rechtse politicus verloor zondag de presidentsverkiezingen van de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva, een uitslag die hij niet erkent.
"Ik heb een bevel gekregen om mijn paspoorten in te leveren en ik mag ook het land niet meer uit", zei hij in een video op Instagram. Bolsonaro sprak van "een duidelijke poging" om hem "te intimideren". Hij stelt dat het besluit om zijn paspoorten in te nemen komt na uitspraken van zijn jongere broer. Die zei dat de senator bij een verkiezingsnederlaag het land zou moeten verlaten. "Ik heb dat nooit gezegd", aldus de politicus.
Bolsonaro wordt onderzocht op verdenking van corruptie en witwassen rond de financiering van een film over zijn vader, de voor een couppoging veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. Lula won de presidentsverkiezingen in 2022 van Jair Bolsonaro, eveneens in een nek-aan-nekrace.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

Een geel waarschuwingsbord voor straling staat tussen de bomen in de sperzone rond Tsjernobyl.

Merk je in Nederland nog iets van Tsjernobyl? Dit meten ze na 40 jaar

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

Loading