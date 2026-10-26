Flávio Bolsonaro zegt dat hij het land niet mag verlaten

BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse senator Flávio Bolsonaro zegt dat hij van het hooggerechtshof het land niet mag verlaten. De rechtse politicus verloor zondag de presidentsverkiezingen van de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva, een uitslag die hij niet erkent.

"Ik heb een bevel gekregen om mijn paspoorten in te leveren en ik mag ook het land niet meer uit", zei hij in een video op Instagram. Bolsonaro sprak van "een duidelijke poging" om hem "te intimideren". Hij stelt dat het besluit om zijn paspoorten in te nemen komt na uitspraken van zijn jongere broer. Die zei dat de senator bij een verkiezingsnederlaag het land zou moeten verlaten. "Ik heb dat nooit gezegd", aldus de politicus.

Bolsonaro wordt onderzocht op verdenking van corruptie en witwassen rond de financiering van een film over zijn vader, de voor een couppoging veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. Lula won de presidentsverkiezingen in 2022 van Jair Bolsonaro, eveneens in een nek-aan-nekrace.