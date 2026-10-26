Nieuwe beelden rond Rotterdamse terrasmoord uit 2022

HILVERSUM (ANP) - De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de verdachte van een vermoedelijke vergismoord in 2022 in Rotterdam. Op een terras aan het Tiendplein in het centrum van de stad werd vier jaar geleden de 30-jarige Jaison Baptista Lopes Sanches doodgeschoten.

De politie meldde maandag in het programma Opsporing Verzocht op basis van camerabeelden dat de schutter tussen de 1,70 en 1,73 meter lang is. Hij loopt volgens de politie ook scheef door een afwijking in zijn lichaam.

De politie meldde verder dat het vuurwapen waarmee Jaison is doodgeschoten bij zeker vier andere misdrijven in Rotterdam is gebruikt. De politie denkt dat het wapen telkens wordt uitgeleend voor criminele klussen.

Voor de gouden tip die leidt naar de schutter is eerder al een beloning van 30.000 euro uitgeloofd. Tientallen mensen waren getuige van de liquidatie op 29 oktober 2022. De politie heeft bij het slachtoffer geen criminele banden gevonden en gaat ervan uit dat de kogels mogelijk voor iemand anders waren bedoeld.