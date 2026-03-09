Flitscamera bij spoorwegovergang zorgt voor minder overtredingen

UTRECHT (ANP) - In bijna twee jaar tijd begingen 33.000 mensen een verkeersovertreding bij een spoorwegovergang, meldt ProRail na een proef met zogenoemde flitscamera's. De spoorbeheerder spreekt van "een schrikbarend aantal", hoewel het aantal overtredingen op de plekken met camera's wel is gedaald.

Sinds februari 2024 zette ProRail dertig camera's neer die iedereen met een kenteken kunnen flitsen. Het gaat dan vooral om mensen die de spoorwegovergang oversteken als de rode knipperlichten aangaan en de spoorbomen naar beneden komen. ProRail benadrukt dat dit gevaarlijk gedrag is dat te vaak gebeurt.

Op sommige plekken met camera's daalde het aantal overtredingen meteen, zegt een woordvoerder van ProRail. De locaties waar ze werden geplaatst, waren al in beeld als plekken met een verhoogd risico op overtredingen. Op andere plekken was het aantal boetes direct na het plaatsen van de camera's nog hoog, maar daalde dit in de loop van de tijd met zo'n 60 procent. ProRail vermoedt dat daar sprake is van een "trage leercurve", waarbij weggebruikers hun gedrag aanpassen en wennen aan de nieuwe situatie.

Verkeersdrukte en risico-inschatting

Op andere plekken is geen daling te zien, zegt ProRail. Het bedrijf zegt uit te zoeken waardoor dat komt. Het doel is daarbij niet alleen om erachter te komen of de camera's werken, maar ook hoe andere factoren zoals verkeersdrukte en risico-inschatting daaraan bijdragen.

Rond juli is jaarlijks een lichte stijging te zien in het aantal boetes, zegt ProRail. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat er dan meer "toeristen en recreatief verkeer" gebruikmaken van de weg. ProRail benadrukt dat dit een aanname is en dat die verder wordt onderzocht.