29-jarige man aangehouden voor dubbele verkrachting Goudswaard

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 13:47
GOUDSWAARD (ANP) - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 29-jarige man uit Spijkenisse aangehouden in Lelystad. Hij wordt verdacht van twee verkrachtingen in een woning in het Zuid-Hollandse dorp Goudswaard. Dat meldt de politie.
De politie trof de man aan op een industrieterrein in Lelystad toen zij afkwamen op een inbraakmelding. De man werd na controle aangehouden. Bij de aanhouding merkten de agenten dat de man voldeed aan een signalement van een dubbele verkrachting in Goudswaard.
