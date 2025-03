Florida begint strafonderzoek naar gebroeders Tate

TALLAHASSEE (ANP) - De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Florida heeft een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd naar de broers Andrew en Tristan Tate. De influencers zijn sinds een week in Florida, nadat ze eerder hadden vastgezeten in Roemenië. De broers Tate werden in het Oost-Europese land in verband gebracht met mensenhandel, het vormen van een criminele organisatie, seks met een minderjarige en het witwassen van geld.

"Deze mannen hebben publiekelijk toegegeven dat ze hebben deelgenomen aan wat sterk lijkt op het wereldwijd benaderen, verhandelen en uitbuiten van vrouwen", zei aanklager James Uthmeier. "Als deze lui criminele activiteiten in Florida hebben begaan, zullen we ze met alle kracht van de wet achtervolgen en ze ter verantwoording roepen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek."

Andrew Tate, een rechts-radicale influencer die bekendstaat om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken, is een fanatieke aanhanger van president Donald Trump.