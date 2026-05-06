Flotilla-activist in cel Israël stopt na eten ook met drinken

ASHKELON (ANP) - De Spaanse Flotilla-activist die vastzit in een Israëlische cel heeft volgens zijn actiegroep zijn hongerstaking omgezet in een zogenoemde 'droge hongerstaking'. Dat betekent dat Saif Abukeshek niet alleen niet meer eet, maar ook gestopt is met drinken. Dat houdt een mens normaal gesproken een week uit.

Abukeshek en zijn medestander Thiago Avila werden vorige week opgepakt door Israël. Ze namen deel aan de Global Sumud Flotilla, de vloot van activisten die proberen om hulpgoederen naar de Gazastrook te verschepen. Israël blokkeert de wateren rond dat Palestijnse gebied al jaren.

Abukeshek en Avila worden gezien als de organisatoren. De organisatie van de Global Sumud Flotilla meldde al eerder dat zij in hongerstaking waren gegaan, maar zegt dat Abukeshek zijn verzet nu "geëscaleerd" heeft. De actie zou een oproep aan de wereld zijn "om wakker te worden". De organisatie roept de internationale gemeenschap op om Israël onder druk te zetten de blokkade van Gaza te stoppen.