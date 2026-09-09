Pegula naar halve finale US Open, treft opnieuw Sabalenka

NEW YORK (ANP) - Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennisster, als derde geplaatst op het grandslamtoernooi van New York, versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in drie sets: 3-6 6-4 6-3.

De 32-jarige Pegula treft in de halve finale titelverdedigster Aryna Sabalenka, die in haar kwartfinale in drie sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledonkampioene Linda Nosková: 7-6 (1) 3-6 7-6 (7).

Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus.

'Zwaar en fysiek veeleisend'

De partij tussen de twee Amerikaanse tennissters kreeg niet de schoonheidsprijs. Beide speelsters maakten veel fouten. In de eerste set sloegen ze allebei vijf dubbele fouten op hun service. Navarro won de set na een tweede break. Pegula wist in de tweede set haar niveau te verbeteren en bracht de stand in sets op 1-1 na een mooie forehand. Navarro nam in de derde set nog even het initiatief, maar Pegula plaatste twee breaks, won vier games op rij en stelde vervolgens de overwinning veilig.

"Het was zwaar en fysiek veeleisend", zei Pegula na afloop in het interview op de baan. "Ik serveerde niet op mijn best en moest op de baan vechten tegen mijn eigen demonen. Gelukkig ben ik goed in staat om dingen snel van me af te zetten en tegen mijn negatieve ik te zeggen dat ze haar mond moet houden."

Pegula boekte tegen Navarro haar vijftigste zege van het seizoen en ze is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA Tour.